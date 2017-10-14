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Şanlıurfa'da otomobile ateş açıldı: 2 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

14 Ekim 2017 17:46

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, hareket halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi\'nde meydana geldi. 06 DT 1592 plakalı hareket halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda adı açıklanmayan otomobil sürücüsü ile yanındaki Nusret Kılıç yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi ise çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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