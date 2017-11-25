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Şanlıurfa’da otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

25 Kasım 2017 04:22

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilmeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda Hacı Çakmak yönetimindeki 21 EN 852 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki yaşlı kadın öldü. 
Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ölenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Hacı Çakmak gözaltına alındı.

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