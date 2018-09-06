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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

06 Eylül 2018 19:36

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Karışıyaka Mahallesi, Karaköprü- Sırrın çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Tacettin Ok\'un kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, kontorlden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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