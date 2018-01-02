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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Nihat Ercan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

02 Ocak 2018 00:15

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Nihat Ercan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Mardin otoyolunun 15’inci kilometresindeki bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep’ten Şırnak’a giden Nihat Ercan’ın kullandığı 34 AV 9673 plakalı otomobil, aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce ağaçlara çarptı, ardından tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık görevlileri otomobilde bulunan Muhammed Ozan Ü., Gönül Ü., Kenan Ü. ile Berfin Ece Ü.’yü yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Otomobil sürücüsü Nihat Ercan\'ın ise sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği saptandı. İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan sürücünün cesedini vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı. Sürücü Ercan’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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