Şanlıurfa'da öldürülen motosikletçilerin katil zanlısı yakalandı

Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan ve Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde metruk bir binada cesetleri bulunan emekli öğretmen 51 yaşındaki Abdullah Türk ile bir uluslararası petrol şirketinde çalışan 33 yaşındaki Engin Öksüz’ü öldürdüğü ileri sürülen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Dha'nın haberine göre, 21 Temmuz 2014 tarihinde motosiklet ile Güneydoğu turuna çıkan Abdullah Türk ile Engin Öksüz’ün, Halfeti’nin Çeken Mahallesi’ndeki metruk bir binada cesetleri bulunmuştu. Tabancayla öldürüldükleri saptanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayetlerin ardından, polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Para için öldürdüğünü itiraf etti

Cinayetleri aydınlatmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 40 kişilik özel ekip oluşturuldu. Olayın meydana geldiği mahalle ile ilçe sakinleri ve bölgede motosikleti bulunan tüm kişilerle tek tek görüşen polis ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla 39 yaşındaki Hasan Yılmazer’i gözaltına aldı.



Yakalanmasının ardından suçunu itiraf ettiği ve 2 motosikletçiyi paraları için öldürdüğünü söylediği öğrenilen şüphelinin sorgulanmak üzere Şanlıurfa’ya getirileceği bildirildi.