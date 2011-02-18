Şanlıurfa'da öğretmen evine gece yarısı 'yatak baskını'

T24 - Kısa süre önce restore edilen Şanlıurfa Öğretmenevi'nde, değiştirilen yatak ve bazaların standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle ihaleyi alan firmanın sözleşmesi feshedildi. Bunun üzerine firma yetkilileri gece geç saatlerde öğretmenevine aniden baskın düzenledi. Firma yetkilileri, " İhale sırasında evlerine aldıkları yatak ve bazaların parasını istemiştik. O yüzden sözleşmeyi feshettiler" iddiasında bulundu.

Olay şöyle gelişti:

Şanlıurfa'da, 8'i suit 72 odası bulunan 160 yatak kapasiteli öğretmenevinin restorasyonu için 2 ay önce çalışma başlatıldı.

İç ve dış cephesi boyanan öğretmenevinin, odalarındaki mobilya ve yatakların da değiştirilmesi için ihale yapıldı. Açılan ihaleyi en düşük teklifi veren Hasan Özışık'ın sahibi olduğu firma aldı ve öğretmenevine 10 gün önce 173 baza ve yatak verdi.



Standartlara uygun değil

İddiaya göre baza ve yatakların veren firma yetkilileri, ödeme yapılabilmesi için öğretmenevi yönetiminden ürünlerini teslim aldıklarına ilişkin belgeyi alamadı.

On gün boyunca yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi nedeniyle paralarını alamadığını belirten firma yetkililerine, öğretmenevi yönetimi yatak ve bazaların ihalede belirtilen standartlara uygun olmadığını söyledi. Öğretmenevi yöneticileri, ihaleyi alan firmaya yatak ve bazaların ihale şartnamesinde yer alan standartlarında belirtilenden 2 santim küçük olduğunu iletti ve taraflar 3 gün önce sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.



'Rüşvet istendi' iddiası

Sözleşme feshinin ardından ihaleyi alan firma yetkilileri, yatak ve bazalarını almak için Öğretmenevi yöneticilerine başvurdu. 3 gün boyunca ürünlerini almak istediklerini ileten firma yetkilileri, sürekli oyalanarak yatak ve bazalarının kendilerine verilmediği iddiasında bulundu.

Öğretmenevi Müdürü Mehmet Seval ve yardımcılarına ulaşamadıklarını ileri süren firma yetkilisi Hasan Özışık şunları söyledi:

"Defalarca aradık, sürekli bizi oyalayıp durdular. Ürünlerimiz ihalede belirtilen standartlara uyuyor ama, bunlar keyfi olarak bize '2 santim küçük' diye bahane buldular. Bu bahaneyi bulmalarının sebebi de, ihale sırasında evlerine aldıkları yatak ve bazaların parasını istemiş olmamızdır. Eğer o yatak ve bazaların parasını istemeseydik, bu sorunların hiç birisini yaşamayacaktık. Sözleşmeyi feshettik ve ürünlerimizi almak için başvurduk. Ancak sürekli oyalanıp duruyoruz, bu sırada da yataklarımızı kullanıyorlar."



Geceyarısı baskını

Yaşananların ardından firma yetkilisi Hasan Özışık ve beraberindeki elemanları, dün gece geç saatlerde yöneticilerine bir türlü ulaşamadıklarını iddia ettikleri öğretmenevine aniden geldi. Burada da hiçbir yetkili bulamadıklarını söyleyen firma elamanları, daha sonra katları dolaşıp odaları boşalttırdı.

Gece ne olduğunu anlamadan odadan dışarı çıkanlara, 'Yataklarınızı alacağız' diyen firma elamanları, şoke olan konuk öğretmen ve yakınlarına durumu anlattı ve odalardaki yatakları tek tek toplayıp, beraberinde getirdikleri kamyona yükledi. Büyük şaşkınlık yaşayan konuklardan bazıları eşyalarını toplayıp öğretmenevinden ayrılırken, ayrılmayanlar ise yerde uyumak zorunda kaldı.



Müdürle tartışma

Duruma tepki gösteren müşteriler, "Burası normal bir otel olsa durumu yadırgamazdık. Ancak burası devletin bir kurumu ve böyle bir rezaletin yaşanıyor oluşu çok üzücü" dedi.

Yatak ve bazaların topladığını öğrenince Öğretmenevi'ne gelen Öğretmenevi Müdürü Mehmet Seval ile yardımcıları ile firma yetkilileri arasında bir odada tartışma yaşandı. Tartışmadan da sonuç alınamazken, öğretmenevi yöneticileri gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındı.



Milli Eğitim soruşturma başlattı

Duyanları şoke eden olaydan sabah saatlerinde haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Üzücü ve kabul edilemez olarak değerlendirdiği olayın soruşturulduğunu söyleyen Şahin, "Müfettişlerimizi görevlendirdik. Neden böyle oldu, çözüm neden bulanamadı araştırılıyor. İnceleme ve soruşturma sonucunda sorumluluğu olanlar hakkında adli ve idari anlamda ne gerekiyorsa yapılacaktır" diye konuştu.



