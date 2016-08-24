Şanlıurfa'da namlular Cerablus'a çevrildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konuşlandırılan fırtına obüsleri ve tankların namluları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koalisyon güçleri ile birlikte askeri harekât başlattığı Suriye'nin IŞİD denetimindeki Cerablus kentine çevrildi.

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı IŞİD denetimindeki Cerablus’a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aralarında bulunduğu koalisyon güçlerince bu sabah başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatıyla, Suriye’ye en uzun sınır hattına sahip olan Şanlıurfa’da haraketli dakikalar görüldü.

Birecik ilçesine bağlı 7'nci Hudut Bölük Komutanlığı Çiçekalan Hudut Karakolu'nda mevzilenen fırtına obüsleri ve tankların namluları Cerablus yönüne çevrildi. Fırat Nehri'nin ikiye ayırdığı Cerablus'un yanı başında bulunan Birecik’in Çiçekalan ve Ziyaret Mahalleleri’nde koalisyon uçaklarının bombardımanı ve top sesleri yankılanırken, yükselen dumanlar ise çıplak gözle izlenebiliyor.

Mahalle sakinleri, Cerablus'tan ateşlenen havan mermilerinin sınırı aşarak Fırat Nehri'ne düştüğünü belirtirken bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.