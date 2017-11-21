Şanlıurfa'da metruk eski müze binasında yangın

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da uyuşturucu madde bağımlılarının ateşe verdiği iddia edilen metruk eski müze binasında çıkar yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan metruk durumdaki eski müze binasında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturcu madde bağımlılarının yaktığı ateşle binada yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, mahalleli endişe yaşadı.

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