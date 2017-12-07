Şanlıurfa'da 'Kudüs' protestosu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail\'i protesto etti.

Öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş merkezi önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Kudüs\'ün savaşın değil, barışın şehri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Buradan tüm yüreğimizle haykırıyoruz, korsan İsrail ve ABD Kudüs\'ü başkent yapmak gibi bir rüyadan uyanmalıdır ve bütün dünya şunu anlamalıdır ki, artık bu kararla İsrail\'in başkenti Kudüs değil, Washington olmuştur.\"



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