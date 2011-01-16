-ŞANLIURFA'DA KÖYLÜLERİN KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI ŞANLIURFA (A.A) - 16.01.2011 - Şanlıurfa'da akraba köylüler arasında çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yaşar köyünde, akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Büyüyen ve silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Aslanoğlu ile Gülten Ç. ve Müslüm Ç., adı henüz öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Vatandaşlarca hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslanoğlu yolda hayatını kaybetti, diğer 5 yaralı kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerde, jandarma ekipleri ise köyde yoğun güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.