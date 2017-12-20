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Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor

20 Aralık 2017 17:06

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor. Kömür dağıtımından yararlanmak isteyen çoğu kadın, çocuklarıyla birlikte soğuk havada uzun kömür kuyruğunda bekliyor.
Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı sürüyor. Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırıyor. Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim ediliyor. Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, \'T.C. Başbakanlık, satılamaz\' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerinin yolunu tutuyor.

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