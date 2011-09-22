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Şanlıurfa'da kaymakam intihar etti

Şanlıurfa' nın Bozova kaymakamı 31 yaşındaki Caner Akgün, sabah saatlerinde kaymakamlık konutunda tabancayla intihar etti.

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Şanlıurfa' nın Bozova kaymakamı 31 yaşındaki Caner Akgün, sabah saatlerinde kaymakamlık konutunda tabancayla intihar etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, evli ve 1 çocuk babası olan Kaymakam Akgün bu sabah konutunda henüz bilinmeyen nedenle canına kıydı. Olayın duyulması üzerine konuta gelenler, Ordu doğumlu olan Kaymakam Caner Akgün’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaymakam Akgün’ün intihar ettiği haberi Bozova ve Şanlıurfa’da şok etkisi yaptı. Şanlıurfa Valisi Celatettin Güvenç, Bozova’ya hareket etti.

Kaymakam Caner Akgün, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra sırasıyla Antalya’nın Gündoğmuş ve Konya’nın Taşkent ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.
 
2005- 2006 yıllarında İngiltere’nin Manchester Üniversitesi’nde 9 ay Lisan ve Kamu Yönetimi dersleri aldı. 16 Mart 2007 tarihinde Adana’nın Aladağ Kaymakamlığı’na atandı. 2008 yılında Hemşin’de görev yaptıktan sonra 30 Temmuz 2010’da Şanlıurfa’nın Bozova Kaymakamlığı görevine atandı. Evli olan Akgün’ün 2011 yılında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.


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