Şanlıurfa'da katliam gibi kaza; 12 ölü

Şanlıurfa’da, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, yağışta kayganlaşan yolda meydana gelen ve beton mikseri, minibüs ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında Suriye uyruklu ve çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Akçakale karayolundaki TOKİ bağlantı yolunda saat 13.45’te meydana geldi. 55 SL 017 plakalı otomobil, 33 DGZ 31 plakalı minibüs ile 73 DB 338 plakalı beton mikseri çarpıştı ve araçlarda bulunanlar camlardan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Minibüs ters yönden geldi iddiası

Şanlıurfa- Gaziantep karayoluna çıkmak için bağlantı yolunu kullanan ve Akçakale yönüne giden minibüs, iddiaya göre sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen beton mikseri ile çarpıştı. Beton mikserinin peşinden gelen otomobil de bu araçlara bindirdi.

Can pazarı yaşandı

Minibüs ve otomobilde bulunanların camdan fırlayarak yola savrulduğu ve can pazarının yaşandığı kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etmeye başladı. Onlarca ambulansın sevk edildiği olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Ancak yapılan incelemede ilk etapta 4 kişinin öldüğü belirlendi, daha sonra çarpışmanın etkisiyle devrilen araçların kaldırılması ile beton mikseri ile minibüsün altında kalan 4 kişinin cesedine daha ulaşıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren 8 kişinin cesetleri yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderilirken, yaralı olarak hastaneye götürülen 4 kişinin de yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

6 kişinin durumu ağır

Kazada ölenlerin çoğunluğunun minibüste yolculuk yaptığı, aralarında çocuklar ile Suriye uyrukluların da bulunduğu öğrenildi. Bu arada kazada yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastanelere götürülen 6 kişinin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası yaşamını yitiren 12 kişi ile yaralı 6 kişinin kimliklerinin ise tespit edilmesine çalışılıyor.

Daha önce de kazalar oldu, protestolar yapıldı

Bugünkü kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiği TOKİ bağlantı yolunda daha önce de çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. İlk kez çok sayıda kişinin aynı kazada yaşamını yitirdiği yolun kontrolsüz olduğu, trafik kurallarına uyulmaması, sürücülerin tenha olduğu için hız yaptığı gerekçesiyle yolda, bölgedeki Yenice Mahallesi sakinleri tarafından protesto gösterileri yapılarak, gerekli önlemlerin alınması istenmişti.