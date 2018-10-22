Şanlıurfa'da kadın kıyafetiyle saklanan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 4 yıl önce yargılandığı davada hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yi kadın kıyafetleriyle yürüken yakaladı.

A.K.'nin polisten saklanmak ve cezaevine girmemek amacıyla 4 yıldır kadın kıyafetleri giydiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin detaylı çalışması sonunda A.K.'nin Yusufpaşa Mahallesi'nde bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı. Sivil polis ekipleri bir süre çöpçü kıyafetleriyle takibe aldığı mahalledeki evlerden birinden kadın kıyafetiyle çıkan bir kişinin durumundan şüphelendi. Takip edilen şüphelinin yürüyüş ve davranışlarından erkek olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı. Kadın kıyafeti giyip eşarp takarak yıllardır kaçtığı anlaşılan A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.