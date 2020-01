Şanlıurfa'da kaçak et operasyonu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen kaçak et operasyonunda, bir evde poşetler içerisinde kilolarca kaçak et ele geçirildi. Ele geçirilen etlerin, lokantalara satılmak istendiği belirtildi.

Atatürk Mahallesi Topçular Caddesinde bulunan bir evde akşam saatlerinde poşetler dolusu etlerin getirilip götürüldüğünü gören çevrede bulunanlar polis ve zabıtaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Ekipler, evin mutfak bölümünde yerde plastik leğen ve poşetler içeresinde kilolarca kaçak et buldu. Adı açıklanmayan ev sahibinin görevlilere verdiği ifadesinde kasaplardan topladığı etleri, evde kuşbaşı olarak hazırlayarak, lokantalara sattığını belirtti. Ekipler evde yaptıkları inceleme ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koyarak, incelemek üzere Et ve Süt Kurumu\'na götürdü. Kaçak kesim yaptığı belirlenen ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.



FOTOĞRAFLI