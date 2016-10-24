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Şanlıurfa’da IŞİD’li canlı bomba yakalandı

Yakalanan kişinin evinde 5 bomba bulunduğu belirtildi

24 Ekim 2016 20:06

Şanlıurfa'da, eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu S.A.A. adlı IŞİD'li militan, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise TNT ile güçlendirilmiş 5 el yapımı bomba ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi S.A.A.'nın Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçeceği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatına misilleme amacıyla sansasyonel eylem yapacağı iddiası üzerine harekete geçti. 

Ekipler, yerini belirledikleri ve bir süre takibe aldıkları S.A.A.'nın Şanlıurfa'da barındığı adrese operasyon düzenledi. S.A.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bombalı eylemde kullanılmak üzere ateşlemeye hazırlanmış 4 kilo 410 gram güçlendirilmiş TNT patlayıcı ile imal edilmiş 5 mıknatıs ve bilye sistemli el yapımı patlayıcı, 10 pil, 5 kapsül, 5 telefonla uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve 50 metre infilaklı fitil ele geçirildi. Polis patlayıcılara el koyarken S.A.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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