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Şanlıurfa'da IŞİD üyesi canlı bomba yakalandı

Gözaltına alınan zanlının İstanbul’a giderek eylem yapacağı iddia edildi

27 Mayıs 2016 11:08

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde canlı bomba olduğu iddia edilen IŞİD üyesi bir kişi jandarma ekiplerince tarafından yakalandı.

NTV'de yer alan habere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakale ilçesinde düzenledikleri operasyonda canlı bomba olduğu iddia edilen IŞİD terör örgütü üyesi K.A.’yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlının İstanbul’a giderek eylem yapacağı iddia edildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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