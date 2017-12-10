T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

10 Aralık 2017 17:35

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hasan A. yönetimindeki 02 FS 245 plakalı otomobil ile sürücüsü açıklanmayan 63 NL 029 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFA DHA ŞANLIURFAKazaMahallesiHasanFSNLKazadaYaralılarAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24