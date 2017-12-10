Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hasan A. yönetimindeki 02 FS 245 plakalı otomobil ile sürücüsü açıklanmayan 63 NL 029 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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