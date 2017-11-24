Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mahmut Özaydın yönetimindeki 22 SA 632 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali Bingöl yönetimindeki 63 NK 043 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan Nigar Koyuncu, Fatma Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı 5 kişiyi ambulansla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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