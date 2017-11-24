T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı

24 Kasım 2017 02:12

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mahmut Özaydın yönetimindeki 22 SA 632 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali Bingöl yönetimindeki 63 NK 043 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan Nigar Koyuncu, Fatma Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı 5 kişiyi ambulansla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKazaKentSAAli BingölNKKazadaKoyuncuFatma KoyuncuAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24