Şanlıurfa'da iki erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Xirabnur (Nurdağ) köyleri arasında kalan bölgede 2 erkeğe ait ceset bulundu.

DİHA'nın haberine göre, Kaplan köyünün çobanları hayvanlarını otlatırken toprağa gömülü halde dışarda kalan bir insan eli gördü.



Bunun üzerine olay yerine gelen jandamanın yaptığı kazıda, 2 erkeğe ait ceset ortaya çıktığı belirtildi.



Köylüler, cesetlerin uzun saçlı ve sakallı, askeri kıyafetli, kırmızı poşulu olduğunu, bu yüzden de IŞİD'in iç hesaplaşması sonucu öldürülen militanları olduğunu düşündüklerini belirtti.