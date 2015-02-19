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Şanlıurfa'da iki erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da IŞİD militanı olduğu tahmin edilen iki kişinin cesedi bulundu

19 Şubat 2015 20:22

Şanlıurfa'da merkeze bağlı Kaplan ile Akçakale ilçesine bağlı Xirabnur (Nurdağ) köyleri arasında kalan bölgede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 

DİHA'nın haberine göre, Kaplan köyünün çobanları hayvanlarını otlatırken toprağa gömülü halde dışarda kalan bir insan eli gördü.

Bunun üzerine olay yerine gelen jandamanın yaptığı kazıda, 2 erkeğe ait ceset ortaya çıktığı belirtildi.

Köylüler, cesetlerin uzun saçlı ve sakallı, askeri kıyafetli, kırmızı poşulu olduğunu, bu yüzden de IŞİD'in iç hesaplaşması sonucu öldürülen militanları olduğunu düşündüklerini belirtti.

 

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