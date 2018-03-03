T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: 9 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

03 Mart 2018 01:12

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlk kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin  isimleri öğrenilmeyen 63 MA 0275 plakalı hafif ticari araç, önündeki 63 AF 343 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.
İkinci kaza ise Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 SV 6205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 AAC 797 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ŞANLIURFAdaSürücülerininMAAFKazadaYaralılarMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesiKentSVAACBalıklıgöl Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24