Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası 2 aile arasında başlayan husumet AK Parti ve HDP milletvekillerinin de katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.

Gürpınar Mahallesi\'nde oturan \'Ateş\' ile \'Dönmez\' ailelsi fertleri arasında 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Emin Ateş ve Halil Dönmez öldü. Bunun üzerine 2 aile arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için, yöredeki kanaat önderleri girişimde bulundu. Kanaat önderlerinin görüştüğü ailelerin barışmaya ikna olması üzerine bugün Gürpınar Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Mahalle meydanına kurulan çadırda verilen barış yemeğine; AK Parti milletvekili Mahmut Kaçar, HDP milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, AK Partili Haliliye Belediye Başkanı Feyzi Demirkol ve kanaat önderleri ile iki aile fertleri katıldı. AK Parti ve HDP milletvekillerinin bir araya geldiği barış yemeğinde Kürtçe konuşan Ahmet Türk, ailelerin barışmasından memnuniyet duyduğunu belirterek benzer olayların bir daha görülmemesini istedi. Konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, duanın edilmesinin ardından birlikte yemek yedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı barış yemeği için 24 büyükbaş hayvan kesildiği bildirildi.



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