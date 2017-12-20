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Şanlıurfa'da horoz dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da bir eve operasyon düzenleyen polis, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları iddia edilen 25 kişiyi gözaltına aldı

20 Aralık 2017 19:56

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da bir eve operasyon düzenleyen polis, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları iddia edilen 25 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Direkli Mahallesi\'ndeki bir evde para karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler operasyon düzenledikleri evde 6 numaratör, yaralı 6 horoz ve 1 teraziye el koyup 25 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilere, Hayvan Hakları Kanunu\'na muhalefetten Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 5 bin 675 lira para cezası kesildi. Yaralı horozlar, yapılan tedavilerinin ardından belediye görevlilerine teslim edildi.

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