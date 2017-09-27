Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yüzünü tişörtüyle gizleyerek girdiği işyerlerinde hırsızlık yapan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan F.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaköprü Mahallesi\'nde bazı işyerlerinde yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin F.G. olduğunu belirledi. İşyerlerine yüzünü gizleyerek girip hırsızlık yapan şüpheli, peşine düşen polisler tarafından Direkli Mahallesi\'nde fark etti. Kaçmaya çalışan F.G., polis tarafından kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan F.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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