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Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi 13 kişi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları saptanan 13 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

06 Ekim 2017 19:17

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları saptanan 13 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Kent merkezinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması yönünde başlatılan çalışma kapsamında çok sayıda adrese 100 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda hırsızlık olaylarına karışan 12 kişi, çalıntı malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca kent merkezinde kapkaç ve yağma yapan ve çeşitli suçlardan 34 kaydı bulunan H.B.\'yi de yakaladı.
Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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