Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonu: 30 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alının 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kent merkezinde farklı tarihlerde görülen ev ve işyeri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini saptadığı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamaları tamamlanmasının ardından 30 sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



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