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Şanlıurfa’da hırsızlığa 6 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yöresel kıyafetle yardım toplama bahanesiyle kapıların zilini çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 00:18

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yöresel kıyafetle yardım toplama bahanesiyle kapıların zilini çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Ertuğrul Gazi, Hamidiye, Veysel Karani, Ulubatlı, Devteşti, Ahmet Yesevi ve İmam Bakır mahallelerinde ev ve işyerlerinde meydan gelen 16 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerdeki kamera kayıtlarının incelemesinde şüphelilerin eşkalleri ve kimlikleri saptandı. Gündüzleri yöresel kıyafet giyerek, yardım toplama bahanesiyle apartmanlara girip evlerin zilini çaldıkları, kapıyı açan olmayınca içeri girip bilgisayar, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları saptanan M.G., S.G., K.K., F.A., M.E. ve İ.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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