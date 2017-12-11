T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

11 Aralık 2017 19:26

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde İpekyolu, Ahmet Yesevi ve Devteyşti mahallelerindeki üç işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği şüpheliler Ş.T., M.D. ve M.E.\'yi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEmniyet MüdürlüğüAsayişAhmet YeseviDevteyştiEkiplerEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24