T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da hırsızlığa 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir işyerindeki para kasasını açmayı başaramayınca kaçan 2 Suriyeli, polisin takibi sonucu yakalanıp tutuklandı

26 Ağustos 2017 19:41

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir işyerindeki para kasasını açmayı başaramayınca kaçan 2 Suriyeli, polisin takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.
Osmanlı Mahallesi’ndeki bir iş yerine giren 2 kişi, içeresinde yüklü miktarda para bulunan kasayı açmayı başaramayınca otomobille olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, mahalledeki 13 ayrı iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kaçan 2 kişinin bindiği otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, plakadan kimliklerini tespit ettiği Suriye uyruklu H.N. ve A.A.\'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilde yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı belirtilen demir kesme makası, levye, kriko ve tornavida ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASuriyeliOsmanlı MahallesindekiHırsızlıkEkiplerSuriyeEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24