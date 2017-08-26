Şanlıurfa'da hırsızlığa 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir işyerindeki para kasasını açmayı başaramayınca kaçan 2 Suriyeli, polisin takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Osmanlı Mahallesi’ndeki bir iş yerine giren 2 kişi, içeresinde yüklü miktarda para bulunan kasayı açmayı başaramayınca otomobille olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, mahalledeki 13 ayrı iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kaçan 2 kişinin bindiği otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, plakadan kimliklerini tespit ettiği Suriye uyruklu H.N. ve A.A.\'yı evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilde yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı belirtilen demir kesme makası, levye, kriko ve tornavida ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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