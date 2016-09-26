Şanlıurfa'da her türlü gösteri 10 gün boyunca yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il geneli ve ilçelerde her türlü yürüyüş, gösteri, miting gibi etkinliklerin 10 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenmesi adına yasak kararının alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 23 Eylül 2016 ile 06 Ekim 2016 tarihleri arasında İl merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."