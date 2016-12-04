Şanlıurfa'da helikopter destekli PKK operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği hava destekli operasyonda, 2'si kadın, 4 PKK'lı öldürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir grubun, ilçeye geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Özel harekat polisleri, Demirci Mahallesi'ndeki bir eve, hava destekli operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına PKK'lılar ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2'si kadın, 4 kişi öldürüldü. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Viranşehir İlçesi'ne bağlı Demirci Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyon sonucu terör örgütünün dağ kadrosunda oldukları tespit edilen 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.