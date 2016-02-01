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Şanlıurfa'da göçük: 1 işçi enkaz altında

Enkaz altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor

01 Şubat 2016 15:01

Şanlıurfa'da, 6 katlı eski bir binanın balyozla yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, bir işçinin de halen enkaz altında kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

DHA'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde göçük meydana geldi. Eski bir yapı olan 6 katlı binayı 5 işçi balyozla yıkmaya başladı. İşçilerin çalıştığı 3'üncü kattaki kolonların yıkımı sırasında bina birden çöktü. Üzerlerine duvar ve kolonların çökmesiyle bir işçi hafif yaralanıp kendi imkanlarıyla kurtulurken, ismi öğrenilemeyen bir işçi ise göçük altında kaldı. Göçük altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar binaya giren işçilerin tüm çabaları sonuçsuz kalınca durum itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerini bildirildi. Polisin güvenlik şeridi oluşturduğu binada ekiplerin çalışması devam ederken, göçük altında kaldığı öğrenilen işçinin yakınları ve arkadaşları gözyaşları içerisinde kurtarma çalışmalarını izledi. Ekiplerin göçük altında kalan işçiyi bulmaya yönelik çalışması devam ediyor. 

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