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Şanlıurfa'da genç kadın, kendisini rahatsız eden adamı vurdu

Genç kadın ve 3 yakını gözaltına alındı

17 Ağustos 2016 23:22

Şanlıurfa’da, 34 yaşındaki Fatma Ç., kendisini uzun süredir rahatsız ettiğini ileri sürdüğü 38 yaşındaki Halil K’yı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından polis, Fatma Ç. ile yaralanan kişinin 3 yakınını gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, olay öğleden sonra Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan ve yalnız yaşayan Fatma Ç., kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Halil K.’ya evinde bulunan ruhsatsız tabancayla dairesinin önünde 5 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Halil K., bina sakinlerinin ihbarıyla gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Halil K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polisler Fatma Ç. ile olayı duyarak binaya geldiği belirtilen yaralı Halil K.'nın 3 yakınını gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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