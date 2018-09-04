T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık görevlisini bıçakladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı

04 Eylül 2018 03:09

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, ihbar üzerine hipertansiyon vakası adrese giden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğrayan ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Hüseyin Yıldırım bıçaklandı, yaşanan arbede sırasında ise Neslihan Çemen bileğinden yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Karaköprü Narlıkuyu Mahallesi 6187 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat Ataş yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Yıldırım, paramedik Neslihan Cemen’in bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen  ve adı öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Yıldırım bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Çemen ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklama olayının haberini alan çok sayıda sağlık görevlisi de hastaneye akın etti. Canlarını zor kurtaran sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFA DHAAcil SağlıkGeçATT Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin YıldırımOlayKaraköprü Narlıkuyu MahallesiSokakFırat AtaşAcil Tıp Teknisyeni Hüseyin YıldırımNeslihan CemeninBuHüseyin YıldırımNeslihan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24