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Şanlıurfa'da FETÖ ve PKK operasyonu: 49 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı

02 Mart 2018 18:57

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik son bir haftada başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi terör örgütü FETÖ/PDY, 29 kişi de terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinden 2\'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 27 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sorgulanan terör örgütü PKK/KCK şüphelilerinden 1\'i tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 yabancı uyruklu sınır dışı edildi, 15 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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