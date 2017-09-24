T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda çoğunluğu kamu görevlisi olduğu öğrenilen 19 kişi gözaltına alındı

24 Eylül 2017 18:48

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda çoğunluğu kamu görevlisi olduğu öğrenilen 19 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan ve çoğunluğunun kamu görevlisi olduğu öğrenilen 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFETÖPDYKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleEkiplerAdreslerinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24