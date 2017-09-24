Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda çoğunluğu kamu görevlisi olduğu öğrenilen 19 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan ve çoğunluğunun kamu görevlisi olduğu öğrenilen 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.