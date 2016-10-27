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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 2 IŞİD'li canlı bomba yakalandı

IŞİD'lilerin, kentte kamyonetle bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtildi

27 Ekim 2016 17:33

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi 2 kişinin, canlı bomba yeleği ve patlayıcılarla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından geçen 2 IŞİD mensubunun yanlarındaki patlayıcılarla Akçakale ilçesini geçerek Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine geldiği ihbarını aldı. Takibe alınan IŞİD'liler, bir kamyonete patlayıcıları yüklerken operasyonla yakalandı.

A Haber'de yer alan habere göre, yapılan aramada, 24 kilogram TNT patlayıcı, el yapımı bomba, intihar yeleği, 107'lik top mühimmatı gövdesi, başlığı ve tapası, 17 el bombası fünye grubu, 12 infilaklı ve fitil irtibatlı parça etkili patlayıcı, açma kapama anahtar sistemi, 99 elektrikli kapsül, 2 el bombası fünye grubu, bant sarılı infilaklı fitil, 2 pil, alıcı devre, 13 basma tip anahtar sistemi ve 200 metre infilaklı fitil ele geçirildi.

Gözaltına alınan IŞİD'liler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

IŞİD'lilerin, kentte kamyonetle bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtildi.

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