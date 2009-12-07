Şanlıurfa'da Evren'e 12 Eylül darbesi!

Belediye basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Belediye Meclisi aralık ayı toplantısının ilk oturumunu, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın başkanlığında yaptı. Belirlenen gündem maddeleri öncesinde toplantıda çeşitli konularda meclise sunulan önergeler okundu ve cevaplandırılmak üzere ilgili müdürlüklere gönderildi.Hilvan Kaymakamlığı'nın talebi üzerine eğitime destek kapsamında, belediyeye ait 1 otobüsün 10 yıllığına Hilvan Kız Meslek Lisesi'ne tahsis edilmesini kararlaştıran belediye meclisi, kent kamuoyunda tartışılan "12 Eylül Caddesi"ne yeni isim verilmesini yeniden gündemine aldı.Konuyu görüşen belediye meclis üyeleri, caddenin yeni adının sivil toplum kuruluşlarının önerisi doğrultusunda, "Demokrasi" olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.Daha sonra gündem maddelerine geçilen meclis toplantısında, bazı gündem maddeleri görüşülüp kabul edildi. Belediye meclisi aralık ayı olağan toplantısına yarın da devam edilecek.