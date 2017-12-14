Şanlıurfa'da eşini bıçaklayan koca, Hatay'da yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 19 yıllık eşi, 4 çocuk annesi Hanım K.\'yi boynundan ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçan Ahmet K. (40), Hatay\'da yakalandı.

Geçen cuma günü, Konuklu Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Hanım K., eşi Ahmet K., tarafından boynundan ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı. Eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yapan Hanım K.\'yi yerde hareketsiz yatarken gören Ahmet K., ellerindeki kanı yıkayıp, kıyafetini değiştirdikten sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde sürüklenen Hanım K., güçlükle duvara tutunup, komşularına seslenerek, yardım istedi. Üç gün boyunca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yoğun bakımında kalan Hanım K., normal servise alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla Ahmet K.\'yi Hatay\'da saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Şanlıurfa\'ya getirildi.

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