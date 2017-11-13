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Şanlıurfa'da engellilere 'Atlı terapi'

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Jokey Kulübü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa Hipodromu'nda Atla Terapi (Hipoterapi) merkezi hizmete açıldı

13 Kasım 2017 21:20

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Jokey Kulübü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa Hipodromu\'nda Atla Terapi (Hipoterapi) merkezi hizmete açıldı.
Şanlıurfa Hipodromu\'nda 1000 metrekarelik alanda otizm, down sendromu, zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisinde kullanılmak için 5\'inci Atlı Terapi Merkezi açıldı. Açıl öncesinde hipodromu dolduranlara yönelik jokeyler at üzerinde akrobasi hareketleri alkış aldı. Etkinlik kapsamında TJK tarafından çocuklara oyuncak dağıtılması kısa süreli izdihama yol açtı. Hipodromda zihinsel ve bedensel engelli çocuklar daha sonra at üzerinde gezdirilerek terapi uygulandı. Atlı terapi merkezinin açılışına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, terapinin çocukların tedavisinde önemli katkı sağladığını söyledi. Eker, daha sonra Şanlıurfa Hipodromu\'nda at üzerinde koşturdu. Açılışa katılan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Federasyon Başkanı Bülent Bora, Atlı Terapi Merkezi\'ne gösterilen ilgiye teşekkür etti.

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