Şanlıurfa'da emeklilerin ev sevinci

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa\'da emeklilere yönelik yapılan 304 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Akabe Mahallesi\'nde emekliler için yaptırılan 304 konut için 268 kişi başvurdu. Şair Nabi Kültür Merkezi\'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi. Kurada ev çıkan emekliler, büyük mutluluk yaşadı.

Emekli Müslüm Gerger, 75 yıl sonunda ev sahibi olduğuna sevindiğini belirterek, \"Allah devletimizden, milletimize zeval vermesin. Benim şimdiye kadar hiç evim yoktu. Hep kiracı olarak kaldım. 75 yıl sonunda ev sahibi oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\"dedi.

Ömer Faruk Çetingil ise rahatsız olan emekli babasının yerine geldiğini ifade ederek, \"40 yıldan sonra ilk defa babamın bir evi oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Babam rahatsız olduğu için kuraya gelemedi. Onun yerine ben geldim. Kura çekilişinde adı çıkması üzerine hemen babamı arayarak müjdeli haberi verdim. O da buna çok sevindi\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI