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Şanlıurfa'da düdüklü tencereden bomba çıktı

Şanlıurfa'da fünyeyle patlatılan paketteki düdüklü tencere içerisinde el yapımı patlayıcı madde bulundu

22 Ağustos 2012 02:11

Şanlıurfa'da yol üzerinde bulunan şüpheli paket, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede, paketin içerisinde düdüklü tencereye yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da fünyeyle patlatılan paketteki düdüklü tencere içerisinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kaldırımın üzerinde bulunan paket, fünyeyle patlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen paketle ilgili yapılan incelemede, düdüklü tencere içerisindeki maddenin uzaktan kumandalı, el yapımı patlayıcı madde olduğu değerlendirildi.

Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

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