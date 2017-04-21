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Şanlıurfa'da dövülen çocuğun görüntüleri ortaya çıktı

Olay, küçük çocuğun abisinin telefondaki görüntüleri fark etmesiyle açığa çıktı

21 Nisan 2017 18:22

Şanlıurfa'da ’da inşaat çalışan 3 işçi, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun ağlayıp yalvarmalarına rağmen çocuğu kazma kürekle dövdükleri görülüyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.

Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.

İşçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa’nın ağabeyi Abdullah’a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı işçilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüf gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp işçilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.

Oğlunun 3 kişi tarafından dövülüp işkenceye yapıldığı görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi:

"Olay günü ben Şanlıurfa’daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi yuvamızı açtık ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın ya da kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."

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