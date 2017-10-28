Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.



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