Şanlıurfa'da, Datça'da bulunan işçilerin yerine oy kullanıldı

HDP Datça İlçe Başkanı Günfer Karadeniz, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere Datça İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. HDP Datça İlçe Başkanı Avukat Günfer Karadeniz, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'nde seçmen kayıtları bulunan yaklaşık 200 kişinin, referandum günü Datça'da bulundukları halde oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek, konunun incelenmesini ve buradaki seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Karadeniz, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi talebiyle, Datça İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini teslim etti. HDP Datça İlçe Başkanı Karadeniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Datça'da mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 200 kişinin Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde oylarının kullanıldığı görülüyor. Söz konusu kişilerin seçmen kayıtlarının yer aldığı, Gölcük Mahallesi'ndeki iki sandıkta seçmenlerin tamamının oylarının kullanıldığını öğrendik. Referandum günü Datça'da bulunduğunu belirleyebildiğimiz 80 kişinin isim listesini itiraz dilekçemize ekledik. Bu kişiler Datça'da yaşıyor ve hiç köylerine gitmemişler. Ancak orada oyları kullanılmış görülüyor. Her iki sandıkta tüm seçmenler oy kullandığına göre; bu kişilerin oylarının orada birileri tarafından kullanıldığı anlaşılıyor" dedi.

Karadeniz itiraz dilekçesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekli listede isimleri belirtilen ve Datça'da inşaat işçisi olarak çalışan tarafımıza başvuran toplam 80 kişi, burada yaşadıklarını ve seçmen kütüklerinin bulunduğu Hilvan İlçesi Gölcük Köyü'nde kurulan sandıklarda kendi adlarına oy kullanıldığını, bu sayının toplam 200 kişi olduğunu, seçmen kartlarının adreslerinin bulunduğu bu köye geldiğini, köyde tüm oyların kullanılmış olduğunu öğrendiklerini beyan etmişler ve itiraz etmemiz için tarafımıza başvurmuşlardır. Adı geçen köydeki sandık sonuçlarının incelenerek, iddiamız çerçevesinde burada yapılan seçimin iptaline karar verilmesini arz ederiz."

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'nden, Datça'ya mevsimlik işçi olarak gelen kişileri bizzat tanıdığını söyleyen 32 yaşındaki Aziz Akbalık ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben kendim de Hilvanlı'yım. Bu kişilerin çoğu akrabam ve şu an Datça'da yaşıyorlar. Gölcük Mahallesi'nde iki seçim sandığı var. Öğrendiğime göre, Gölcük'e bir taziye evi yapılmasının karşılığında tüm köylüler 'evet' oyu vermek üzere anlaşmışlar. Ancak, Datça'da bulunan 200 kişinin de oyları, sanki oradaymış gibi sandığa atılmış. Şu ana kadar 80 kişinin ismini tespit ettik. Konunun araştırılarak açığa çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

