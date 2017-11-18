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Şanlıurfa'da, 'Çölyak Araştırma Komisyonu' toplantısı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE'de glutensiz gıda bulmakta zorluk çeken çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa'da toplantı yaptı

18 Kasım 2017 17:20

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE\'de glutensiz gıda bulmakta zorluk çeken çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa\'da toplantı yaptı.
Çölyak hastalığın teşhis aşaması, nedenleri, sonuçları ve hastalara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için Şanlıurfa\'da toplanan 11 kişilik TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüştü,
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer\'in başkanlığındaki komisyon üyelerinin yanı sıra toplantıya; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Türkiye\'de çölyak hastalığıyla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gıda firmalarının temsilcileri, çölyak hastaları ile yakınları katıldı.
Şanlıurfa\'da sayıları 1000in üzerinde olan çölyak hastalarının gluten içermeyen gıdalar bulmakta zorluk çektiğini anlatan katılımcılar, bu hastalar için daha uygun ve ucuz fiyatta ürünlerin satışa sunulması ve devlet tarafından desteklenmesini istedi. TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sahada çalışma yaparak çölyak hastalarının problemlerini tespit ettiklerini belirterek, şöyle dedi:
\"En büyük amacımız; çölyak hastalarımızın problemlerini sahada tespit edebilmek ve onların problemlerine komisyonumuz tarafından ilerde yazacağımız sonuçlar ile aynı zamanda bu eksiklikleri ortadan kaldırmak adına raporumuzda belirtmek, yine çölyak hastalarımızın sosyal aktivitelerinde ve her şeyden önce daha rahat beslenmelerini sağlamak adına yapmış olduğumuz, yapacağımız çalışmalara ışık tutması amacıyla buradayız.\"
İki oturum halinde yapılan toplantıda elde edilen verilerin raporlaştırılarak TBMM\'ye sunulacağı kaydedildi.
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