Şanlıurfa'da çoğu çocuk 200 kişi mahsur kaldı!

Şanlıurfa'daki kayak merkezine giden çoğu çocuktan oluşan 200 kişilik grup, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Şırnak Valisi Güngör Azim Tuna bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya gidenler, dönüşte tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 200 kişinin mahsur kaldığı bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kurtarılmaları için yönlendirildi.

Çoğunluğu Diyarbakır'dan olmak üzere, Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne, kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup, dönüşte kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Otobüslerde bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan grup, telefonla yardım istedi.

Çocuklarının mahsur kaldığını öğrenen ailelerin endişeli bekleyişi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleriyle birlikte iş makineleri sevk edildiğini açıkladı.