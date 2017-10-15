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Şanlıurfa'da cezaevi firarisi ölü bulundu

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’da izinli olarak ayrıldığı cezaevine dönmeyen hükümlü 43 yaşındaki Halil Yalancık, gizlendiği evin bahçesinde ölü bulundu

15 Ekim 2017 19:30

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’da izinli olarak ayrıldığı cezaevine dönmeyen hükümlü 43 yaşındaki Halil Yalancık, gizlendiği evin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Akçakale İlçesi\'ne bağlı Kepezli Mahallesi\'nde meydana geldi. Hakkında ayrı 6 suçtan 2 yıl hapis cezası verilen Halil Yalancık, izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmedi. Firari duruma düşen Yalancık, her yerde aranmaya başlandı. Yakınları, Yalancık\'ı sabah saatlerinde, bir evin bahçesinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalancık’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı belirtilen Halil Yalancık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

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