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Şanlıurfa'da cephanelik gibi ev

18 Aralık 2009 20:32

T24 - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, ihbar üzerine polisin bir eve düzenlediği baskında, 43 av tüfeği, 79 dipçik ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma, Akçakale'ye bağlı Hacıekber Köyü'nde, çiftçilik yapan 25 yaşındaki H.Y.'nin elinde çok sayıda av tüfeği bulunduğu ve bunu satmak istediği bilgisine ulaştı. Uzun süre takip edilen H.Y.'nin, müşteri aradığı av tüfeklerini Suriye'den kaçak yollarla getirdiği saptandı. H.Y.'nin silahları evinde gizlediği bilgisine de ulaşan jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldığı karar ile bugün köye operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 43 av tüfeği, 79 dipçik ve çok sayıda fişek ele geçiren jandarma, H.Y.'yi de gözaltına aldı. H.Y. sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Suruç'ta da yapılan bir ihbar üzerine ilçe merkezinde S.G. isimli kişinin evinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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