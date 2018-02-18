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Şanlıurfa'da çalıntı 153 araç ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 153 araç ele geçirirken, 27 kişi hakkında adli işlem yaptı

18 Şubat 2018 19:19

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 153 araç ele geçirirken, 27 kişi hakkında adli işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, son 6 ay içersinde çevre illerden çalınarak Şanlıurfa\'ya getirilen araçlarla ilgili çalışma yaptı. Motor ve şasi numaraları \'change\' adı verilen yöntemle değişitirlerek vatandaşlara satılan 153 araç, düzenlenen operasyonlarla ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen araçlar, sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparklarına çekildi. Oto hırsızlığı yaptıkları saptanan 27 kişiye ise adli işlem uygulandı.

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